Яценюк сів біля дверей за колоною
10:49, 18 листопада 2008Політика
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Екс-спікер - у статусі рядового депутата
Колишній голова Верховної ради Арсеній ЯЦЕНЮК бере участь у засіданні парламенту як рядовий народний депутат.
Як передає кореспондент УНІАН, робоче місце А.ЯЦЕНЮКА поряд з народним депутатом із фракції Партії регіонів Юхимом ЗВЯГІЛЬСЬКИМ та народним депутатом із фракції БЮТ Валерієм СУШКЕВИЧЕМ. Їхні місця знаходяться окремо в сесійній залі, біля одних із вхідних дверей за колонами.
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