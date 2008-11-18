Яценюк сів біля дверей за колоною

Екс-спікер - у статусі рядового депутата

Колишній голова Верховної ради Арсеній ЯЦЕНЮК бере участь у засіданні парламенту як рядовий народний депутат. Як передає кореспондент УНІАН, робоче місце А.ЯЦЕНЮКА поряд з народним депутатом із фракції Партії регіонів Юхимом ЗВЯГІЛЬСЬКИМ та народним депутатом із фракції БЮТ Валерієм СУШКЕВИЧЕМ. Їхні місця знаходяться окремо в сесійній залі, біля одних із вхідних дверей за колонами.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter