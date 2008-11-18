Регіонал натякає, що в четвер у Тимошенко можуть вже бути проблеми

Перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сподівається, що в четвер, 20 листопада, парламент визначиться з кандидатурою на посаду голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

«Я сподіваюся, що ми зможемо в четвер голосувати за кандидатуру на посаду голови ВР», - зауважив О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, на сьогодні є декілька кандидатур на цю посаду - Володимир ЛИТВИН, Олександр ЛАВРИНОВИЧ, Іван ПЛЮЩ і «розглядається кандидатура Адама МАРТИНЮКА».

Також ведуться розмови про те, що була спроба запропонувати на посаду спікера кандидатуру В’ячеслава КИРИЛЕНКА, але поки що ця кандидатура в процесі обговорення, сказав О.ЄФРЕМОВ.

Він підкреслив, що фракція Партії регіонів не бере участі «в торгах навколо якихось кандидатур». За словами О.ЄФРЕМОВА, Партія регіонів навіть не висуває умови, що тільки її кандидат має стати головою ВР.

На переконання першого заступника голови фракції Партії регіонів, якщо в четвер парламент не обере спікера, то виникне питання щодо формування більшості, а також щодо існування Кабінету міністрів України, оскільки він залишається безконтрольним.

За словами О.ЄФРЕМОВА, якщо не буде обраний голова ВР і утворена більшість, Президент має вирішувати питання щодо необхідності призначення позачергових парламентських виборів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України не змогла ухвалити жодного рішення щодо кандидатур на посади спікерів. Тому народні депутати ухвалили постанову про внесення змін до календарного плану роботи Верховної Ради України», якою передбачено, що сьогодні та завтра народні депутати працюватимуть в комітетах, а в четвер о 10.00 розпочнеться ранкове пленарне засідання.

Цього тижня парламент мав працювати у пленарному режимі.