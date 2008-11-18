Хілларі Клінтон погодилася зайняти пост держсекретаря США

Новообраний президент Сполучених Штатів продовжує формування нової адміністрації. Одним з ключових постів, що хвилюють експертів і аналітиків, залишається пост держсекретаря США. Як повідомляють британські ЗМІ з посиланням на джерело, свою згоду зайняти цей пост вже дала колишня перша леді Хілларі Клінтон, передає Бі-Бі-Сі.

Підтверджує це і той факт, що на початку цього тижня Барак Обама почав перевірку фінансової діяльності Білла Клінтона, щоб уникнути можливого конфлікту інтересів. На думку близьких до Демократичної партії джерел, ініційована Б.Обамою перевірка фінансів Б.Клінтона також свідчить на користь можливого призначення його дружини держсекретарем.

За словами експертів, призначення Клінтон на цей пост, поза сумнівом, піде на користь країні. По-перше, ця жінка має величезний зовнішньополітичний досвід. Як перша леді і сенатор вона відвідала 82 країни. Є в такому призначенні і інша вигода: надавши Х.Клінтон цю посаду, Б.Обама постане перед всім світом як упевнений лідер, який не боїться оточувати себе сильними людьми.

РБК