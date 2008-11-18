Регіонали пропонують обмежити зарплату Тимошенко на час кризи

Народний депутат від Партії регіонів Михайло ПАПІЄВ пропонує обмежити заробітну плату прем’єр-міністра на час економічної кризи.

Про це йдеться у проекті закону України «Про оплату праці вищих посадових осіб на період виходу країни з кризи», зареєстрованому сьогодні депутатом у Верховній Раді.

Проектом передбачено внесення зміни до статті 56 закону України «Про Кабінет Міністрів України» в частині обмеження на час кризи посадового окладу прем’єр-міністра України на рівні семи розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлених законом про державний бюджет України на відповідний рік (тобто в теперішніх умовах посадовий оклад зменшиться з 6 тис. 640 грн. до 4 тис. 683 грн.).

Також на цей період пропонується обмежити максимальний рівень щомісячної зарплати прем’єр-міністра п’ятнадцятьма прожитковими мінімумами для працездатних осіб. Таким чином граничний розмір заплати обмежується сумою 10 тис. 036 грн.

Відповідно до постанови Кабміну від 30 червня 2005 року №510 «Про оплату праці керівних працівників державних органів», посадові оклади керівних працівників державних органів встановлюються у відсотках до посадового окладу прем`єр-міністра України. Таким чином посадові оклади та щомісячні заробітні плати керівних працівників державних органів також будуть обмежені.