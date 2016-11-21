"Те, чого вимагали студенти на Майдані": Порошенко очікує найближчим часом завершення ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на урочистому заході з нагоди Дня гідності та свободи.

«Минулого тижня… Рада Євросоюзу, одностайно всі держави, ухвалила рішення, яким визнала повне виконання Україною всіх своїх зобов'язань. Рада ЄС задекларувала політичну волю Союзу та всіх його членів надати Україні безвізовий режим найближчим часом і включила «зелене світло» на цьому шляху», - заявив Порошенко.

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«У його впровадженні, крім практичної цінності для мільйонів українців, криється глибокий символізм. Цей символізм знаменує подальше зближення України та Європейського Союзу», - додав президент.

«Мої переговори з лідерами інституцій та держав-членів Європейського Союзу дають нам всі підстави прогнозувати, що буде знайдено і взаємоприйнятний компроміс між Україною, Євросоюзом та Нідерландами», - зауважив Порошенко.

«Це те, що вимагали студенти на Майдані. Ми її (Угоду про асоціацію – УНІАН) підписали влітку 2014 року, завершили процес ратифікації, і жодний євроскептицизм не зупинить ратифікації нашої Угоди, і я сподіваюся, що найближчим часом цей процес ратифікації завершиться. Решта 27 країн це зробили давно», - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Європейський Союз на рівні Комітету постійних представників країн - членів ЄС (COREPER) схвалив позицію Ради ЄС на міжінституційні переговори щодо безвізового режиму для України, погодившись з пропозицією Європейської комісії надати такий режим.

Остаточне рішення має бути затверджене Європейським парламентом та Радою ЄС після проведення міжінституційних переговорів.

Нагадаємо, 20 квітня Єврокомісія запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією в грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна виконала всі критерії в рамках плану дій з візової лібералізації.

26 вересня комітет Європарламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму та надав мандат на початок переговорів між інституціями ЄС.

На переконання президента Порошенка Україна отримає рішення про запровадження безвізового режиму до саміту Україна-ЄС 24 листопада.