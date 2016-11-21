Сущенка можуть обміняти на російського шпигуна - Фейгін

Про це написав адвокат Сущенко Марк Фейгін на своїй сторінці у Facebook.

"Вийшов від Романа Сущенка з Лефортово. Загалом, ми розраховуємо, що Кремль піде на обмін Сущенка на Віктора Павленка, заарештованого у Рівному 8.10.2016 Службою безпеки України. Так буде краще для всіх", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка в Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею».

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Кримінальну справу порушили за статтею «шпигунство». Лефортовський суд у Москві ухвалив рішення заарештувати журналіста до 30 листопада. Всі суди у справі Сущенка відбуваються у закритому режимі.

9 жовтня в СБУ повідомили про затримання в Рівному агента Головного розвідувального управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації (прізвище не називалося).

За даними відомства, шпигун – громадянин України, який постійно проживає у Росії – мав завербувати одного зі старших офіцерів штабу Сухопутних військ Збройних сил України.

Встановлено, що куратором шпигуна був співробітник ФСБ РФ Олександр Ілюхін.