СБУ вилучила сервер інтернет-видання Daily-UA

Співробітники СБУ вилучили сервер інтернет-видання Daily-UA в рамках кримінальної справи за фактом розголошення державної таємниці, порушеної у відповідь на публікації в інтернеті секретних матеріалів щодо продажу Україною зброї Грузії.

Як повідомляє газета «Комерсант–Україна» (№ 210 від 20 листопада 2008 року), народний депутат Валерій КОНОВАЛЮК (фракція Партії регіонів) давав свідчення в СБУ по цій справі і демонстрував журналістам документ, який, за його словами, і став причиною порушення кримінальної справи.

За інформацією видання, вранці 18 листопада співробітники СБУ прийшли в офіс провайдерської фірми сайту Daily-UA і здійснили виїмку серверів. Як повідомили «Комерсанту» в прес-службі СБУ, це було зроблено в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом розголошення державної таємниці. Дана справа була порушена 22 жовтня у відповідь на публікації в інтернеті копії листа Державної компанії «Укрспецекспорт» з грифом секретності і коментарів до нього голови тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів поставок до Грузії української військової техніки В.КОНОВАЛЮКА.

Це лист генерального директора «Укрспецекспорту» Сергія БОНДАРЧУКА Президенту Віктору ЮЩЕНКУ від 4 жовтня 2005 року, в якому відображені організаційні питання щодо поставки до Грузії українського зенітно-ракетного комплексу «Бук-М1».

За висновком державного експерта, матеріали, що містяться в текстах, є секретними. Покарання за їх розголошення передбачене ст. 328 КК («розголошення державної таємниці»).

Наступними днями в різних виданнях з`явилися публікації з брифінгу В.КОНОВАЛЮКА, де він оприлюднив цей документ.

На думку секретаря Комітету з правової політики Верховної Ради Олени ЛУКАШ (фракція Партія регіонів), тепер від уваги СБУ не застраховане жодне з видань, що опублікувало ці відомості. «Формально, слідчий у рамках порушеної кримінальної справи має право на обшук і на виїмку для уточнення якихось даних. Причому, виїмці можуть піддаватися і електронне устаткування, і сервери, і багато іншого», - заявила «Комерсанту» О.ЛУКАШ. За її словами, СБУ може перешкодити нормальній роботі журналістів як у матеріально-технічному, так в і організаційному відношенні.

У прес-службі СБУ УНІАН підтвердили факт вилучення комп`ютерного устаткування інтернет-видання в рамках даної кримінальної справи.