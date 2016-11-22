Генпрокуратура за підсумками перевірки е-декларацій виявила 7 депутатів-сумісників

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

У ГПУ порівняли відомості, вказані в е-деклараціях, з інформацією, розміщеною у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. В результаті було встановлено, що 7 народних депутатів України порушили обмеження, передбачені ст. 25 закону України «Про запобігання корупції», щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Читайте такожЗМІ назвали імена нардепів, яких притягнуть до відповідальності за приховування в е-деклараціях

Зокрема, зауважили в ГПУ, незважаючи на набуття депутатських повноважень, ці особи продовжили займатися іншою оплачуваною діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, підприємств, організації, що мають на меті одержання прибутку.

При цьому, наголосили у відомстві, одним із цих народних депутатів України навіть у е-декларації відображено дохід від зайняття такою діяльністю. "Невиконання вказаних обмежень є правопорушенням, пов’язаним з корупцією, і має наслідком адміністративну відповідальність, передбачену ч. 1 та 2 ст. 172-4 КУпАП", - йдеться у повідомленні.

У ГПУ додали, що зібрані матеріали скеровано до Національного агентства з питань запобігання корупції.