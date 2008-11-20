Тимошенко впевнена, що бюджет-2008 буде перевиконаний «за інерцією»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила впевненість у тому, що за підсумками 2008 року Державний бюджет України буде перевиконано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні в ході наради з керівництвом регіональних органів виконавчої влади й міськими головами з питань виконання Держбюджету-2008.

“Незважаючи на світову кризу, цього року Державний бюджет буде перевиконано, що дозволить провести всі витрати, які заплановано”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що сьогодні спостерігається перевиконання зі збору основних податків.

Водночас прем`єр-міністр підкреслила, що бюджет-2008 буде перевиконано “за інерцією”, завдяки позитивній динаміці економічного розвитку першої половини 2008 року.

Також Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що 2009 рік буде дуже важким у частині наповнення Державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державного казначейства України, до загального фонду Державного бюджету в січні-жовтні 2008 р. надійшло 150 млрд. грн., що на 153,8%, або на 52,4 млрд. грн. більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За даними Міністерства фінансів України, планові показники за 10 місяців 2008 р. перевиконано на 6,5%, додатково до бюджету надійшло майже 9,1 млрд. грн.

Протягом жовтня ц.р. до загального фонду держбюджету надійшло 15,6 млрд. грн. доходів, що становить 145,8% до відповідного показника 2007 р. Плановий показник жовтня 2008 р. перевиконано на 0,4%.

Змінами до Закону «Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України», які були прийняті у вересні й набули чинності в жовтні 2008 р., збільшено річний план доходної частини бюджету на 1,8 млрд. грн.

Загалом, за 10 місяців у 2008 р. Державною митною службою мобілізовано 77 млрд. грн., що становить 122% планових надходжень. Порівняно з січнем-жовтнем 2007 р. надійшло на 37,7 млрд. грн. більше.

За результатами 10 місяців надходження від Державної податкової адміністрації України до загального фонду держбюджету (без урахування відшкодування ПДВ) становлять 89,2 млрд. грн., або 103,7% до плану. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 23 млрд. грн.

За 10 місяців 2008 р. відшкодовано податок на додану вартість на суму 28,1 млрд. грн. (140,2% до плану), що на 12,9 млрд. грн. більше, ніж відшкодовано за аналогічний період минулого року. Протягом жовтня відшкодовано ПДВ на суму 2,7 млрд. грн., що становить 162,5%, або на 1 млрд. грн. більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Виконання плану зі збору основних податків становило: податок на прибуток – 123,1% (надійшло 32,9 млрд. грн.); ПДВ із ввезених на територію України товарів – 123,4% (надійшло 69,2 млрд. грн.); рентна плата – 111,9% (надійшло 7,9 млрд. грн.); плата ввізного мита – 119,4% (надійшло 6,8 млрд. грн.).