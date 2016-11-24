Порошенко прибув на саміт Україна-ЄС

Президент України Петро Порошенко прибув до Ради Європейського Союзу для участі у 18-тому саміті Україна-ЄС.

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