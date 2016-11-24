Порошенко прибув на саміт Україна-ЄС
12:27, 24 листопада 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко прибув до Ради Європейського Союзу для участі у 18-тому саміті Україна-ЄС.
Петро Порошенко / REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН, українського президента зустрічали президенти Європейської Ради Дональд Туск, Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер та Європейського парламенту Мартін Шульц.
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Як повідомлялося раніше, перед самітом пройде зустріч чотирьох президентів, після чого за участю ряду віце-президентів ЄК та єврокомісарів розпочнеться безпосередньо робоче засідання саміту.
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