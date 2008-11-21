РНБО дав завдання Тимошенко

Рада національної безпеки і оборони України доручила Кабінету міністрів подати на розгляд парламенту ряд законодавчих актів у сфері інтелектуальної власності.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу за результатами засідання РНБО перший заступник секретаря ОНБО Степан ГАВРИШ повідомив, що Радбез доручила уряду за півроку підготувати і подати на розгляд парламенту шість нових законів і внести близько 20 змін до діючих законів про інтелектуальну власність.

При цьому С.ГАВРИШ зазначив, що метою цих законопроектів має стати розширення інноваційної інтелектуальної високотехнологічної бази розвитку української економіки.

Крім того, РНБО зобов`язала уряд у шестимісячний термін затвердити Державну програму формування "національної інноваційної системи України", а також прийняти дві концепції - регулювання прав власності на науково-технологічну продукцію, одержану під час виконання державного оборонного замовлення, і формування ринку об`єктів авторських і суміжних прав з урахуванням міжнародної практики, а також відповідно до умов членства України у Світовій організації торгівлі.

«Ми сьогодні запропонували уряду більше трьох десятків стратегічних, ключових завдань, які дозволять змінити політику формування ринкових інструментів і забезпечити перехід української економіки і промисловості з сировинної функції на високотехнологічний рівень», - сказав він.

Крім того, С.ГАВРИШ повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України визнала недостатньою роботу уряду у сфері захисту інтелектуальної власності та посилення її ролі в українській економіці.

За словами С.ГАВРИША, на сьогодні в країні не сформована державна політика використання патентної системи. Також він зазначив, що в роботі уряду відсутні пріоритети наукового і наукоємного технічного розвитку, зокрема, середньострокові пріоритети інноваційної діяльності. В результаті Україна не використовує свій потенціал у цій сфері.

«В цілому політика уряду була зорієнтована не стільки на те, щоб фінансувати з бюджету інтелектуальну, науковоємку інноваційну програму, і пропонувати для промисловості високотехнологічні пропозиції, а була спрямована на обслуговування соціального сектора», - сказав він.

На сьогоднішній день Україна може запропонувати інтелектуальної продукції на суму близько 15 млрд. грн., тоді як потенціал становить близько 200 млрд. грн.