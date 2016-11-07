Скандал в українському небі: в "Украерорусі" розповіли про питання компенсації за повернення літака "Белавіа"

Про це йдеться у відповіді "Украероруху" на запит 112.ua.

"Фінансове питання з авіакомпанією "Белавіа" "Украерорух" вирішує у відповідності з практикою, що застосовується у відносинах між провайдером аеронавігаційних послуг та авіакомпанією", - йдеться у відповіді "Украероруху".

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Як відомо, 21 жовтня СБУ змусила пасажирський літак компанії "Белавіа", який вилетів з аеропорту "Жуляни" в Мінськ, повернутися в Київ. При цьому українська сторона нібито пригрозила білоруському літаку винищувачами. СБУ спростувала цю інформацію.

Причина дій СБУ – присутність на борту літака громадянина Вірменії Артура Мартиросяна, прихильника "Антимайдану". Підозрюваного зняли з літака і обшукали. Борт вилетів до Мінська після дозаправки, а чоловіка через кілька годин правоохоронці відпустили – він прибув до Мінська іншим авіалайнером.

МЗС Білорусі вручило ноту тимчасовому повіреному у справах України. Білорусь на офіційному рівні вимагає вибачень та грошових компенсацій від України.

У "Белавіа" розраховують, що найближчим часом авіакомпанії відшкодують витрати за повернення борту "Жуляни".