Українські дипломати працюють над тим, щоб якомога більше країн підтримали резолюцію щодо Криму - Єлісєєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

Він нагадав, що всередині грудня в Нью-Йорку на пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН відбудеться ще одне голосування у зазначеній резолюції.

“Зараз вся дипломатична служба працює над тим, щоб збільшити кількість країн, які її підтримають, і зменшення кількості країн, які проголосували проти”, - зазначив Єлісєєв.

За його словами, нині проводиться активний діалог в цьому питанні, як в форматі телефонних розмов, так і консультацій, а також здійснюються візити керівництва МЗС України до певних важливих країн, передусім Африканського континенту.

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Крім того, Україна працює з ключовими партнерами з Франції і США, щоб вони допомогли залучитися підтримкою більшості країн.

Водночас Єлісєєв наголосив, що ця резолюція має “правозахисний характер”, і тому навіть традиційні країни-партнери України, які голосували за резолюцію щодо Криму 2014 року, досить обережно ставляться до резолюції у галузі захисту прав людини.

Єлісєєв переконаний, що “деякі країни, на які ми розраховуємо, змінять свою позицію в більш позитивний бік”.

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Як повідомляв УНІАН, 15 листопада на засіданні Третього комітету Генеральної асамблеї ООН, який фокусується на тематиці прав людини, була підтримана ініційована Україною резолюція про порушення прав людини в Криму російською окупаційною владою.

На підтримку резолюції виступили 73 держави, проти голосували 23, 76 утримались.