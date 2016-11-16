Резолюція ООН щодо Криму: у документі Росію визнано державою-окупантом

Про це повідомляє постійне представництва України в ООН.

На підтримку документа виступили 73 держави, проти голосували 23, 76 утримались. Співавторами української резолюції стала 41 держава-член ООН.

Уперше в офіційних документах ООН Росія визнається державою-окупантом, а Автономна Республіка Крим та місто Севастополь - тимчасово окупованою територією. Крім того, в резолюції підтверджується територіальна цілісність України та невизнання анексії українського півострова.

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Документ також закликає Росію надати міжнародним правозахисним механізмам, насамперед місії ООН з моніторингу за дотриманням прав людини в Україні, безперешкодний доступ до Криму з метою забезпечення моніторингу ситуації з правами людини, а також просить управління верховного комісара ООН з прав людини підготувати окремий тематичний звіт щодо ситуації на півострові.

У грудні 2016 року заплановане затвердження ухваленої резолюції на пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН.