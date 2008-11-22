Мороз: Майдан надихали не персони на тронах, не люди на сцені

Оцінку результатам «помаранчевої революції» вже дали люди. Майдан назавжди увійде до історії України як символ об`єднання українського суспільства у боротьбі за свободу і права людей, як символ надії на те, що ми, українці, зможемо стати гордим народом. Про це заявив лідер Соцпартії Олександр Мороз, повідомили УНІАН в прес-службі СПУ.

«Тисячами і тисячами людей в ті дні володіло відчуття причетності до давно очікуваних змін. Не персони на тронах, не люди на сцені надихали Майдан. Він високо ніс справжні людські цінності і сам ставав такою цінністю. Пишаюся тим, що в ті дні був з людьми, як і тоді, коли Майдан зароджувався в акціях «Україна без Кучми» і «Повстань, Україна!». І хай цінності Майдану на ньому і залишилися, оскільки всенародним рухом (як не раз бувало в історії) скористалися політики, не здатні дорости до його високих ідеалів, вплив Майдану на суспільство збережеться. Він не дасть народу перетворитися на рабів. Дуже сподіваюся на це».