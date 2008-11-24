Литвин пропонує прем’єру себе спалити

Лідер блоку свого імені Володимир Литвин вважає найкращим варіантом коаліції широку коаліцію за участю БЮТ і Партії регіонів.

"Якщо виходити з інтересів країни, це був би найкращий підхід", - зазначив він в інтерв’ю телеканалу "Інтер", показаному в неділю.

"Але з політичних міркувань лідерів двох найкрупніших фракцій – для них це мало прийнятно. Бо це буде братська могила, де відбудеться процес нівелювання високих рейтингів", - додав Литвин.

Політик також закликав "припинити будь-які розмови про вибори" і створити коаліцію в парламенті.

Він також пояснив жорстку боротьбу за уряд між прем’єром Юлією Тимошенко і лідером Партії регіонів Віктором Януковичем тим, що "прем’єр-міністр – це найкраща стартова позиція для президентської кампанії, і та людина, яка обіймає цю посаду – це най вірогідніший наступний глава держави".

"Але якщо говорити про необхідність жорстких адекватних дій, які зумовлені кризою, в тому числі нерозпорядністю української влади і в тому числі виконавчої влади, то треба розуміти, що людина, яка буде на посаді прем`єр-міністра, буде себе спалювати в ім`я того, щоб люди їй подякували через 5-10 років за вжиття заходів, за які сьогодні і завтра аплодувати не будуть", - сказав Литвин.

За його словами, якби в політиків було розуміння цієї обставини, вони б домовилися дуже швидко.

Українська правда