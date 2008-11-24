Кріль хоче, щоб прем'єром була «робоча конячка»

Голова партії «Єдиний Центр», народний депутат України Ігор КРІЛЬ вважає неважливим, хто буде новим прем`єр-міністром України після відставки Юлії ТИМОШЕНКО, «головне - щоб це була робоча конячка». Про це він сказав учора на прес-конференції в Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами І.КРІЛЯ, «коли буде створена в парламенті коаліція, тоді буде різна конфігурація Кабінету міністрів, тоді виникне можливе питання щодо прем`єра».

«Сьогодні не важливо, у принципі, яке прізвище (буде у прем`єр-міністра – УНІАН)… Зараз потрібна людина, як-то кажуть, технічний прем`єр: той, який з ранку до вечора оратиме», - пояснив народний депутат.

Він розкритикував Ю.ТИМОШЕНКО за те, що вона дуже багато часу відводить у своїй роботі участі в прес-конференціях: «Не має право вона ходити на прес-конференції, вона повинна працювати».

«Новий прем’єр-міністр «тричі на прес-конференції ходити не буде, він працюватиме. Зараз потрібна людина, яка працюватиме, без помпи, без амбіцій президентських: з ранку до вечора орати», - підкреслив І. КРІЛЬ і для прикладу привів роботу колишнього прем`єр-міністра Юрія ЄХАНУРОВА.

«Тому, хто буде прем`єром, зараз неважливо, головне, щоб це була робоча конячка», - підсумував лідер «Єдиного Центру».