Україна ще не отримала повістку від Газпрому

Україна не одержувала офіційного повідомлення від російського ВАТ «Газпром» про стягнення боргу за природний газ у судовому порядку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

“Сьогодні прийшла інформація про те, що там буде судовий позов, але, проте, офіційних матеріалів не направлено”, - сказав Ю.ПРОДАН.

Відповідаючи на запитання журналістів про існування боргу України перед ВАТ «Газпром» за поставки природного газу, міністр сказав: «Є питання, але це поточні розрахунки, які у нас завжди були».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 листопада, заступник голови правління "Газпрому" Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що "Газпром" підготував механізм судового впливу на Україну за несплату боргів за газ.

“У нас все підготовлено", - сказав він, додавши, що у разі потреби "механізм примусового повернення боргу буде запущений".

О.МЕДВЕДЄВ не уточнив, коли можуть бути вжиті такі заходи і в чому конкретно полягає механізм примушення.

Також Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ 23 листопада заявляв, що Росія готова у разі потреби примусити Україну повернути борг за газ через суд. "Це будуть заходи в рамках адміністративного права, адміністративних повноважень", - пояснив він.

“Це заходи, які визначив "Газпром" як постачальник і уряд РФ. Це - адміністративні заходи", - сказав глава російської держави.

“Коли я говорив про правові заходи, то мав на увазі у тому числі й судові, в рамках цивільно-правових відносин, які існують між компаніями - "Газпромом" і споживачем газу", - зазначив Президент РФ.

У той же час він висловив сподівання, що на Новий рік проблема з поставками газу до України не повториться. "Мені б хотілося, щоб цей Новий рік ми зустріли спокійно, для цього є всі передумови", - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ. "Потрібно просто гроші нам повернути, і тоді настрій у всіх буде хороший", - додав Президент.

Раніше Д.МЕДВЕДЄВ віддав розпорядження голові правління "Газпрому" Олексію МІЛЛЕРУ стягнути борг за газ з України. О.МІЛЛЕР повідомив Президента, що український борг за російський газ становить 2,4 млрд. дол. Він також сказав, що при переході на ринкові відносини в галузі поставок російського газу в Україну його ціна з 1 січня 2009 р. може становити більш як 400 дол. за тис. куб м.

Тим часом, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО наполягає, що «Газпрому» за поставки газу заборгувало «РосУкрЕнерго», і Україна до цих боргів відношення не має.