Газпром заспокоює Захід, що кран не перекриє

Голова правління російського газового монополіста ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заспокоює західних клієнтів і відкидає звинувачення в застосуванні газу як "політичної зброї". Про це він заявив в інтерв’ю німецькій газеті Handelsblatt, повідомляє “Німецька хвиля”.

Як повідомлялося, на минулому тижні президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ віддав розпорядження голові правління "Газпрому" стягти борг за газ з України. О.МІЛЛЕР повідомив, що український борг за російський газ становить 2,4 млрд. дол. Він також розповів журналістам, що при переході на ринкові відносини в сфері постачань російського газу в Україну його ціна з 1 січня 2009 р. може скласти понад 400 дол. за тис. куб м.

У суботу, 22 листопада, речник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ сказав, що Росія може припинити поставки газу в Україну вже з 1 січня наступного року. Такі погрози налякали країни Європейського Союзу, які відчули на собі наслідки суперечки за газ між Україною та Росією на початку 2006 року. Тоді Росія перекрила газовий край Україні, а та компенсувала втрати з газопроводів, що ведуть до Західної Європи.

Цього разу такого не буде, запевнив європейських споживачів О.МІЛЛЕР в інтерв’ю німецькому економічному виданню. Він запевняє, що «незалежно від результатів переговорів з Україною, «Газпром» гарантує європейським споживачам надійне постачання газу». За словами О.МІЛЛЕРА, Україна неодноразово запевнила «Газпром», що дотримуватиметься всіх транзитних зобов’язань.

Керівник російського газового монополіста відкинув звинувачення в тому, що Росія використовує газ як політичну зброю. Він сказав, що його компанія цілий рік вела переговори з Україною і домовилась про поступове підвищення ціни на газ до 2011 року. Але договори не можуть бути підписані, оскільки не погашені борги.

При цьому О.МІЛЛЕР висловив думку, що на Заході є тенденція «демонізувати» країни, що видобувають газ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 21 листопада на засіданні РНБО дав уряду п`ять днів на вирішення питання з боргом за газ перед Росією.

Він заявив, що проблеми з розрахунками за газ почалися тому, що уряд не проводив ніяких розрахунків за постачання палива.

«Хочу попередити, що така практика веде до колонізації України», - сказав Президент. Він поклав персональну відповідальність на чиновників за вирішення цього питання.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що в останні дні уряд говорив про те, що повністю розрахувався за газ.

«Ось впродовж п`яти днів продемонструйте, що ви вирішили все», - сказав глава держави, зазначивши, що це винятково проблема уряду і він має знайти гроші для того, щоб розрахуватися за борги.

Тим часом, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО наполягає, що «Газпрому» за постачання газу заборгувало «РосУкрЕнерго», і Україна до цих боргів відношення не має.