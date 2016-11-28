Генпрокурор Луценко обурений допитом Януковича як свідка – Сарган

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар Луценка Лариса Сарган.

«Генпрокурор Ю.Луценко обурений тим фактом, що суд змінив порядок щодо дослідження доказів, визначивши необхідність допиту екс-президента Януковича як свідка за клопотанням адвокатів підсудних. Проте це не має вплинути на сам судовий процес над колишніми співробітниками «Беркуту», - повідомила вона.

«За його словами, суд над підозрюваними «беркутівцями» має відбуватися попри різне ставлення до допиту Януковича на ньому», - додала Сарган.

Як повідомляв УНІАН, у травні суд у справі п'ятьох екс-«беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року, вирішив допитати в режимі відеозв'язку колишнього президента Віктора Януковича як свідка в цій справі.

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25 листопада Янукович у Ростовському обласному суді (Росія) вийшов на відеозв'язок зі Святошинським райсудом м. Києва, проте активісти заблокували виїзд з Лук'янівського СІЗО, і екс-«беркутівців» не змогли доправити до суду. У зв‘язку з цим судове засідання було перенесено на сьогодні, 28 листопада, на 13.00 за київським часом. Після оприлюднення рішення Святошинського райсуду про перенесення засідання протестувальники розблокували виїзд з Лук'янівського СІЗО.

Сьогодні, 28 листопада, Янукович прибув на допит у Ростовський облсуд, а до Святошинського райсуду доставлено підсудних колишніх "беркутівців".