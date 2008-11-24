Медведєв відкрив душу: Іскандери не хочеться розміщувати

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сподівається, що нова адміністрація США відмовиться від розміщення елементів американської протиракетної оборони (ПРО) в Європі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Д.МЕДВЕДЄВ сказав журналістам у Лімі (Перу).

Зокрема, він вкотре наголосив, що Росія не хоче розміщувати оперативно-тактичні комплекси «Іскандер» у Калінінградській області.

“Я ж сказав про це гранично відверто, що нам не хочеться нічого розміщувати. Це захід у відповідь, і все залежатиме від позиції наших американських партнерів”, - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.

“На мій погляд, шанси є. Оскільки, якщо позиція нинішньої адміністрації з цього питання виглядає гранично негнучко, то позиція новообраного Президента виглядає акуратніше”, - зазначив він.

За словами Д.МЕДВЕДЄВА, після зустрічі новообраного Президента США Барака ОБАМИ з Президентом Польщі Лехом КАЧИНСЬКИМ була поширена інформація про те, що в цьому питанні крапка ще не поставлена.

“Це свідчить хоча б про те, що наші американські партнери, майбутні партнери, про це думають, і у них немає раз і назавжди заготовленого шаблону для вирішення цієї проблеми. А, відтак, можливий діалог, можлива зміна позиції і, кінець кінцем, відмова. Подивимося, поживемо – побачимо», - зазначив Д.МЕДВЕДЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Президент РФ Д.МЕДВЕДЄВ у посланні Федеральним зборам повідомив, що як відповідь на розміщення Сполученими Штатами елементів ПРО в Європі Росія може розмістити в Калінінградській області ракетні комплекси "Іскандер", а також здійснювати радіоелектронне придушення елементів протиракетної оборони.