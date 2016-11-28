Янукович у суді допустив причетність Льовочкіна до розгону Майдану
Екс-президент-утікач України Віктор Янукович заявив, що не має доказів причетності нардепа від "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна, екс-голови АП, до розгону Майдану, але припускає можливість, що той був причетним.
Відповідаючи на запитання про те, хто віддавав наказ завозити обладнання для встановлення новорічної ялинки на Майдані, Янукович відповів, що це питання потрібно адресувати теперішній владі - чому це питання не розслідували.
"Я в свій час, що я міг зробити, я відсторонив від роботи Попова - голову Київської адміністрації, Сівковича - першого заступника голови РНБО, а міністр внутрішніх справ відсторонив керівника київської міліції Коряка. Це було зроблено. І генеральна прокуратура почала розслідувати це питання", - заявив Янукович.
Читайте такожЯнукович визнав: "Беркут" перевищив повноваження при розгоні Майдану
"Знайти такий барометр, який встановить - хто більше винний, а хто менше (у кровопролитті на Майдані, - ред.) - дуже було важко. І я не прокурор не слідчий, і не суддя, щоб міг це сказати. Я сказав, щоб винні були покарані і це було зроблено на той час", - стверджує Янукович.
"Хто не попав… мені весь час кажуть про Льовочкіна, голову адміністраці. Я відповідав - так, можливо він мав до цього причетність. Можливо. Але ніяких доказів цього у мене особисто не було. І слідство їх не встановило. Тому якщо це було так, хай влада зараз це доведе. Якщо влада це не доведе - хай буде це на його совісті. Чи якщо він невинний, то ті, хто так на нього казали чи кажуть, повинні принести вибачення. Це також повинен встановити суд", - сказав президент-утікач.
Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Льовочкін назвав брехнею звинувачення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на його адресу у причетності до розгону Майдану.