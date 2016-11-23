"Чергова хамська заява": Льовочкін назвав брехнею звинувачення Авакова в його причетності до розгону Майдану
Народний депутат від "Опозиційного блоку" Сергій Льовочкін назвав брехнею звинувачення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на його адресу у причетності до розгону Майдану.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Льовочкіна.
«Про Майдан. Нагадаю, що саме невиправдана жорстокість міліції проти студентів на майдані Незалежності 30 листопада 2013 року стала причиною мого протесту і залишення посади глави Адміністрації президента. Все це широко відомо і краще за все демонструє, що чергова хамська заява Авакова, як і попередні, вибудована на брехні», – сказав депутат.
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Льовочкін також зазначив, що заяви міністра спрямовані на відволікання уваги від власної провальної роботи.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Сєвєродонецьку Аваков заявив, що екс-глава Адміністрації президента Льовочкін є автором ідеї розгону Майдану.
«Льовочкіну місце у в‘язниці, а не в парламенті, тому що він автор розгону Майдану», - сказав міністр.
В інтерв'ю російській газеті «Аргументы и факты» від 24 грудня 2014 р. колишній президент України Віктор Янукович, який переховується в Росії, заявив, що підозрює колишнього главу своєї адміністрації Льовочкіна в організації провокацій, для того, щоб перевести в радикальне русло мирні акції протесту на Майдані.
«Безперечно, жодного наказу на розгін демонстрантів не було і не могло бути. На мій погляд, це була добре організована провокація, для того, щоб перевести мирні акції протесту в радикальне русло. У мене немає прямих доказів того, що за провокацією 30 листопада стоїть Льовочкін. Однак такі підозри мають під собою доволі вагомі підстави», - сказав Янукович.
Цього ж дня Льовочкін спростував ці звинувачення.