Януковича спитали про теми 54 розмов з Медведчуком під час Майдану: "Я такого не пам’ятаю"

Про це він розповів під час онлайн-допиту у Святошинському райсуді Києва.

"З Медведчуком були дуже обмежені стосунки. Ми з ним зустрічалися, якщо він був на якихось заходах, які проводились. Особистих стосунків у мене з ним не було. По-перше, ні в мене ні в нього не було необхідності зустрічатися", - заявив Янукович, відповідаючи на запитання, як часто контактував з Медведчуком під час Революції гідності.

Також він заявив, що не контактував з Медведчуком по телефону.

При цьому звинувачення наполягало на суді, що є свідчення – встановлено щонайменше 54 контакти по телефону з Медведчуком у період Революції гідності.

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"Я такого не пам’ятаю, щоб в мене були такі чисельні контакти з будь-якою людиною", - заявив Янукович.

При цьому звинувачення каже про наявність доказів того, що Янукович телефонував Медведчуку, який використовував російські телефонні номери.

На це Янукович каже, що в нього не було особистих телефонів, і, можливо, спілкуватися могли його помічники.

Прокурор уточнив, що у період з грудня 2013 по лютий 2014 року було зафіксовано 54 контакти Януковича з Медведчуком.