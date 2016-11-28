Янукович звинуватив Фірташа і Льовочкіна у руйнуванні коаліції під час подій на Майдані

Як передає кореспондент УНІАН, про це Янукович сказав під час допиту у Святошинському райсуді Києва в режимі відеозв'язку як свідка у справі п'ятьох екс-«беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

"Але ми знали, що всередині фракції Партії регіонів працювала опозиція і депутати, які залежали від деяких олігархів, вони почали, як кажуть, схилятись у бік опозиції. Це було не раз, не два. Їх позиція була такою: як скаже господар… Це була величезна група, яку очолював депутат Тігіпко. І він відверто мені казав: я з вами згоден, Віктор Федорович, але мене схиляє пан Фірташ... І поряд з ним пан Льовочкін, який грав в ці ігри. І врешті решт вони зруйнували коаліцію, і вони зруйнували стабільність в країні", – заявив Янукович.

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"Тому що стабільшість була зруйнована 22 лютого, коли почали прийматись антиконституційні закони і рішення", - заявив Янукович.

Як повідомляв УНІАН, Янукович також у суді допустив причетність Льовочкіна до розгону Майдану.

23 листопада Льовочкін назвав брехнею звинувачення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на його адресу у причетності до розгону Майдану.