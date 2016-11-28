Янукович заявляє, що не говорив та не зустрічався з Сурковим і не пам'ятає, чи був той у "Межигір'ї"
15:59, 28 листопада 2016Політика
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Екс-президент Віктор Янукович заявляє, що не говорив та не зустрічався з помічником президента РФ Владиславом Сурковим і не пам’ятає, чи був той у резиденції "Межигір’я" під час Майдану.
Віктор Янукович / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час допиту у Святошинському райсуді Києва в режимі відеозв’язку як свідок у справі п'ятьох колишніх "беркутівців", обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.
"З помічником президента РФ Сурковим я не зустрічався жодного разу", - заявив Янукович.
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Також, за словами Януковича, в нього не було із Сурковим телефонних розмов.
Крім того, він зауважив, що не пам’ятає, чи був Сурков під час подій на Майдані в "Межигір’ї", у його домоволодінні. "Я такого не пам’ятаю, ні", - сказав Янукович.
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