Янукович "забув", про що говорив зі своїми силовиками перед розстрілом Небесної сотні

На запитання прокурора "Чи може ви відповісти, про що доповідав вам міністр оборони Лєбєдєв засобами урядового зв’язку у період з 6:41 по 6:42 (ранку 20 лютого 2014 року, напередодні розстрілів на Майдані, - ред.)?" Янукович відповів, що "не пам’ятає такої розмови взагалі".

Також прокурор його запитав, про що Янукович давав вказівки цього ж числа у період з 6:49 до 6:52 міністру внутрішніх справ Захарченку, також одразу ж після цього у період з 6:52 по 7:00 голові служби безпеки Якименку. Ініціатором цих з’єднань, за словами прокурора, був саме Янукович.

У відповідь Янукович відповів, що "якщо вони (з’єднання, - ред.) і були", то він не пам’ятає подробиць.

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Також, як наголосив прокурор, 20 лютого о 7 ранку Янукович знову говорив із Захарченком.

"Я не можу зараз відновити в пам’яті про що була мова і чи була така розмова, але я це не виключаю", - відповів Янукович.

Крім того, прокурор запитав Януковича, чому він о 8:24 (безпосередньо перед початком розстрілів, – ред.) телефонував Захарченку, і говорив з ним до 8:29. Янукович знову відповів, що не пам’ятає.