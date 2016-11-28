Якби я залишився, то така війна, як на Донбасі, почалася б по всій Україні – Янукович

Як передає кореспондент УНІАН, про це Янукович повідомив по відеозв’язку під час допиту в якості свідка у справі п'ятьох екс-«беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року, що розглядається у Святошинському райсуді м. Києва.

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«Що я повинен був робити? Підняти прапор президента в Криму, де завтра чи післязавтра відбудеться референдум… про вихід зі складу України. Як мені йти зараз боротися з референдумом, хоча я був проти, але при цьому інший шлях – це збирати навколо себе людей, які візьмуть зброю та почнуть відновлювати «конституційний лад» в Україні, що це таке? Це громадянська війна, яку повинен був відкрити я, особисто. Заради того, щоб відновити себе на президентській посаді», - заявив він.

«Я прийняв рішення, взяв на себе це рішення, і тільки тоді я звернувся до президента Росії Путіна і сказав йому, що я прийняв для себе рішення залишити територію України, тому що вважаю, що це дуже небезпечно.. з точки зору життя українців, життя людей, які є в Україні сьогодні», - додав екс-президент.

Янукович зауважив, що, якби він залишився в Україні, то «така б війна, як на Донбасі, почалася по всій території України».