Янукович досі вважає себе президентом

Про це Янукович заявив під час допиту у Святошинському райсуді Києва в режимі відеозв’язку з Ростова як свідок у справі п'ятьох колишніх «беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

На питання, до якої дати він вважав себе президентом України, Янукович відповів: "Це питання складне. Я на сьогоднішній день, я особисто не зняв з себе цієї відповідальності. Я її несу перед українським народом. А що стосується українського народу, як він до мене ставиться, це справа українського народу. Це питання відповідальності".

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Святошинський райсуд Києва допитує Януковича як свідка у справі п'ятьох екс-«беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.