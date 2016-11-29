РФ "дала Прибалтиці свободу" й українці та росіяни - "одна нація" - огляд роспропаганди

Про це йдеться у черговому огляді російської пропаганди Disinfo Review, передає "ЄвроПравда".

Найбільш різкі претензії були представлені у програмі "Время покажет", в якій йшлося, наприклад, що "балтійські країни повинні проявляти вдячність, що їм було дозволено залишити Радянський Союз мирно" (насправді, у 1991 році литовці і латиші загинули за відновлення незалежності); і що "Росія дала Прибалтиці свободу, про яку вони мріяли" (ігноруючи той факт, що СРСР в пешу чергу забрав цю свободу).

Незабаром після цієї програми інформаційні атаки проти країн Балтії продовжилися на каналі НТВ. У ток-шоу "Місце зустрічі" йшлося, що Естонія, Латвія і Литва не в змозі захистити свої інтереси через погану економічну політику - незважаючи на докази того, що Прибалтика - це приклад успішної трансформації після 50 років радянської окупації.

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Минулого тижня в Україні відзначали три роки з початку протестів на Майдані, які призвели до Революції гідності. Прокремлівські ЗМІ сприйняли це як можливість повторити свої улюблені шматки дезінформації на цю тему.

Телеканал РЕН ТВ вкотре повторив вигадану історію, що НАТО планувало розмістити кораблі і ракети в Криму, щоб загрожувати Москві.

Агентство ТАСС повторило дезінформацію про легітимність референдуму в Криму. А програма "Время покажет" повторила давні міфи про те, що "Майдан був фашистським переворотом", а українці і росіяни були однією нацією.

Прокремлівські ЗМІ також були незадоволені резолюцією Європейського парламенту про "антиєвропейську пропаганду Росії та ісламістських терористичних груп".

У програмі "Вечер с Владимиром Соловьевым" було заявлено, що резолюція доводить, що католицизм в Європі проходить через процес дехристиянізації.