"Фашистська пісня" Джамали та "намагання США оточити РФ": огляд пропаганди у проросійських ЗМІ

Кремлівські "засоби дезінформації", наприклад, охоче повідомили про "голосування Венеції" за визнання Кримського півострову частиною Російської Федерації і скасування санкцій ЄС, передає "ЄвроПравда" з посиланням на черговий огляд DisinfoReview.

Незважаючи на те, що рада італійського регіону Венето дійсно ухвалила таку заяву, російські ЗМІ "забули" повідомити, що це рішення не є обвʼязковим до виконання італійською владою.

Демонструючи "зростаючу підтримку" скасування обмежувальних заходів ЄС, росЗМІ нагадали, що в квітні 2016 року "більшість депутатів національних зборів Франції" також проголосували за зняття антиросійських санкцій. Проте пропагандисти РФ знову ж таки "забули" зазначити, що за рішення проголосували лише 55 з 577 депутатів нижньої палати французького парламенту.

"Журналісти РФ роблять припущення, що однією з причин "посилення антисанкційних настроїв у ЄС" є те, що "європейці побоюються посилення гегемонії США". Знаходження логічного зв'язку між цими двома питаннями журналісти РФ залишаються на розсуд свого читача", - зазначають автори огляду.

У центрі уваги російських ЗМІ досі залишається НАТО. У контексті мабутнього липневого саміту протягом минулого тижня в російських ЗМІ активізувалися нападки на Альянс.

Знову повторювалися тези про те, що "США намагаються оточити Росію", "Вашингтон готується до війни" і "мілітаризація Балтійського регіону підвищується ймовірність виникнення воєнного конфлікту".

Читайте такожЕксперт розповів, коли в Росії почне слабшати ефект кремлівської пропаганди

"Ворожість НАТО" в Росії аргументували фразою, що начебто сказав в інтерв'ю Радіо Польща Збігнєв Бжезінський, який нібито заявив, що "Москва не поважає НАТО", а також висловився за "жорсткий підхід щодо російських провокацій".

Проблема в тому, що російські журналісти "переплутали" Бжезінських. З такою заявою для Радіо Польща виступив не Збігнєв (колишній радник президент США Джиммі Картера), а Ян Бжезінський – старший науковий співробітник атлантичної ради центру Брента Скоукрофта з міжнародної безпеки.

Не оминули увагою на цьому тижні російські ЗМІ й фашистів з України. Термін "укрофашисти" неодноразово повторило так зване південно-східне інформаційно-аналітичне агентство.

Крім того, проросійська грузинська "Асавал-Дасавалі" назвала згаданого Збігнєва Бжезінського "фашистським лідером", девіз якого - "ми зруйнували Радянський Союз, тепер черга православ'я".

А проросійське болгарське видання bultimes.com просто написало про те, що "Джамала перемогла на "Євробаченні-2016" з "фашистською піснею".