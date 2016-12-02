Луценко заявляє, що НАБУ просить притягнути до відповідальності Холодницького

Про це він повідомив у програмі "Право на владу" на телеканалі «1+1».

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«Сьогодні (1 грудня – УНІАН) я отримав лист від НАБУ з проханням притягнути до відповідальності (керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара) Холодницького. Я не буду цим займатися, я як генеральний прокурор маю обмежену компетенцію щодо цих двох інституцій (НАБУ і САП – УНІАН) проводжу з ними наради», - заявив він.

«На жаль тепер НАБУ заважає САП. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо допомогти двом шановним керівникам разом працювати і давати справи до суду», - додав Луценко.