Луценко заявляє, що НАБУ просить притягнути до відповідальності Холодницького
01:09, 02 грудня 2016Політика
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Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що отримав від НАБУ листа з проханням притягнути до відповідальності керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.
Луценко обмежену компетенцію щодо НАБУ і САП / Фото УНІАН
Про це він повідомив у програмі "Право на владу" на телеканалі «1+1».
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«Сьогодні (1 грудня – УНІАН) я отримав лист від НАБУ з проханням притягнути до відповідальності (керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара) Холодницького. Я не буду цим займатися, я як генеральний прокурор маю обмежену компетенцію щодо цих двох інституцій (НАБУ і САП – УНІАН) проводжу з ними наради», - заявив він.
«На жаль тепер НАБУ заважає САП. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо допомогти двом шановним керівникам разом працювати і давати справи до суду», - додав Луценко.
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