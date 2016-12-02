Україна вперше затримала вантажне судно, яке заходило в кримські порти

Про це народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз написала у Facebook.

За її словами, першим арештантом став Sky moon, що належить сирійській родині, яка спеціалізується на контрабандних перевезеннях та нелегальних вантажах, в тому числі сирійських мігрантах.

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"Майже два з половиною роки ця «діра» не була зачинена. Нарешті Україна почала карати порушників. Судно може бути конфісковане на користь держави. Маємо ще перелік з дюжини суден, що мають бути заарештованими за порушення українського морського права", - наголосила Фріз.

"Практична робота по закриттю кримських портів розпочалася. Україна має і буде жорстко та послідовно захищати свої інтереси та демонструвати неприпустимість порушення її законодавства", - додала вона.