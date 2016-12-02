Приватна американська розвідка прогнозує посилення впливу Росії на території колишнього СРСР

Політичні зміни в Брюсселі і Вашингтоні можуть дозволити Кремлю посилити свій вплив на території колишнього Радянського Союзу, вважають аналітики приватної американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, передає Апостроф.

На їхню думку, у зв'язку з цим Україні, можливо, доведеться піти на поступки у питанні реалізації Мінських угод.

Країни колишнього СРСР, враховуючи політичні зміни, що відбулися в Європі та США, ймовірно, переглянуть свої позиції у відносинах із Заходом. Так, на президентських виборах, які минули 13 листопада в Молдові, перемогу здобув лідер проросійської Соціалістичної партії країни Ігор Додон. І хоча парламент Молдови і прем'єр-міністр досі виступають за європейську інтеграцію, Ігор Додон очевидно буде намагатися поглиблювати економічні і політичні зв'язки з Росією. Грузія також почала пом'якшувати свою позицію щодо невизнаних республік Абхазії та Південної Осетії, через які Грузії навіть довелося воювати з Росією в 2008 році.

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Україна спирається на економічну та політичну підтримку Заходу, який запровадив санкції проти Росії за анексію Криму й розпалювання конфлікту на Донбасі. Тим не менше уряд у Києві не може бути впевнений в тому, що санкційний тиск продовжуватиметься, вважають у Stratfor. З огляду на тривалу війну на сході в Україні навряд чи буде обраний проросійський лідер, але мінливі політичні обставини в Європі і США можуть змусити Київ переглянути свою позицію щодо Мінських угод і прийняти більш примирливий підхід до переговорів з Росією щодо ситуації на Донбасі.

Водночас Київ може спробувати посилити військову співпрацю з Польщею і країнами Балтії, якщо члени НАТО, зокрема США, скоротять свою присутність у Центральній та Східній Європі.

Протягом наступного року, поки адміністрація нового президента США буде знайомитися зі справами, а розкол в Європейському Союзі продовжить розширюватися, Росія може спробувати повернути собі вплив у багатьох периферійних державах колишнього СРСР.

"Правда, навряд чи цей вплив буде таким же сильним, як у середині 2000 років, коли економіка Росії процвітала і її політична система не зазнавала потрясінь. Навіть якщо в 2017 році Захід послабить свої санкції проти Москви, Сполучені Штати і НАТО навряд чи відмовляться від своїх союзників по периферії Росії", - підсумували у Stratfor.