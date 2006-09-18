Американський експерт виправдовує Януковича

Держави-члени НАТО ще влітку вирішили не запрошувати Україну цього року до Плану дій щодо членства в альянсі.

Про це повідомляє українська служба радіо “Свобода” з посиланням на президента неурядової організації “Проект перехідних демократій” Брюса ДЖЕКСОНА.

Б.ДЖЕКСОН вважає цілком зрозумілою і виправданою позицію прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, який у Брюселі заявив про неготовність України перейти до нового етапу у відносинах з НАТО.

Американськийй аналітик і лобіст Б.ДЖЕКСОН, який раніше підтримував якнайшвидший вступ України до НАТО, зараз обережніший у своїх оцінках. Він каже, що низька суспільна підтримка членства України в альянсі змусила США та європейських союзників переглянути перспективи відносин з Києвом. За його словами, вже до остаточного формування українського уряду в альянсі знали, що Україна не буде цього року запрошена до ПДЧ.

“Таке рішення було ухвалено консенсусом ще влітку. Тому це така ж вимога європейців і США, як і позиція українського уряду. Уся Європа зараз бере паузу після референдуму. І тому зовсім не дивно, що і Україна повинна враховувати зараз свою громадську думку”, - підкреслив він.

На думку Б.ДЖЕКСОНА, в останній рік було багато ознак того, що політично Україна не готова зблизитись у відносинах з альянсом. “Це було очевидно усім, зважаючи на розлучення між ТИМОШЕНКО та ЮЩЕНКОМ минулого літа, слабку діяльність уряду, хаотичні дії напередодні та після парламентських виборів – це свідчило, що багато важливою роботи не було виконано. Вирішальним моментом стали демонстрації цього літа проти військових тренувань у Криму, які переконали усіх, що деякі посадовці надто сильно проштовхують це рішення, а це насправді безглуздо”, - пояснив експерт.

Б.ДЖЕКСОН також визнає, що саме лідери правлячої тепер Партії регіонів брали участь у цих демонстраціях і налаштовували громадську думку проти НАТО. Однак він стверджує, що у спотворенні інформації про альянс винні усі політичні сили України. “В парламенті не має жодної партії, яка б не спотворювала відомості про НАТО задля власного політичного зиску. Це включає і самого Президента, і Юлію ТИМОШЕНКО, і Олександра МОРОЗА. НАТО стала певною маріонеткою для усіх політичних сил і усі вони несуть відповідальність за надання українцям невірної інформації про альянс. Партія регіонів також відігравала у цьому роль, можливо навіть провідну роль. Але усі вони або перебільшували відносини з НАТО, або зробили організацію частиною пристрасних політичних дебатів”, - вважає він.

Разом з тим, Б.ДЖЕКСОН схвально оцінює новий прагматичний підхід уряду В.ЯНУКОВИЧА до вступу України в НАТО, який, за словами експерта, звужує і деполітизує це питання. “Нова риторика може й не така романтична, якою вона була у 2004 чи 2005 роках. Але її підтримує більшість українського суспільства. Отже, можливо двом Вікторам (В.ЮЩЕНКУ та В.ЯНУКОВИЧУ – УНІАН) разом вдасться проводити політику, яка буде стійкішою і результативнішою”, - додав експерт.

У найближчий рік американський експерт прогнозує, що уряд зосередиться на економічних реформах, зокрема на приєднанні до СОТ. Лише після цього, на думку Б.ДЖЕКСОНА, може йти мова про подальше зближення України та НАТО.