Путін привітав Тимошенко з днем народження нагадуванням про борги

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін у телефонній розмові у четвер з головою українського Кабінету міністрів Юлією Тимошенко заявив про важливість швидкого погашення Києвом боргів за російський газ і укладення контракту на постачання в 2009 році, повідомив журналістам прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

"У ході бесіди голова уряду торкнувся теми неплатежів України за російський газ. Він відзначив важливість швидкого погашення Києвом наявних боргів і укладення контракту на постачання російського газу в 2009 році", - сказав Пєсков.

За його словами, пишуть РИА Новости, глава російського уряду також привітав Тимошенко з днем народження. "Путін відзначив, що в Росії хочуть і далі розвивати співпрацю з українськими партнерами у всіх галузях", - сказав Пісків.

Раніше російський "Газпром" повідомляв, що обговорення контрактів на постачання газу з українським "Нафтогазом" відновиться лише після погашення останнім до 1 грудня "газової" заборгованості за вересень і частину жовтня.