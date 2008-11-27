Путін привітав Тимошенко з днем народження нагадуванням про борги
Прем`єр РФ розпочав з важливого...
Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін у телефонній розмові у четвер з головою українського Кабінету міністрів Юлією Тимошенко заявив про важливість швидкого погашення Києвом боргів за російський газ і укладення контракту на постачання в 2009 році, повідомив журналістам прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.
"У ході бесіди голова уряду торкнувся теми неплатежів України за російський газ. Він відзначив важливість швидкого погашення Києвом наявних боргів і укладення контракту на постачання російського газу в 2009 році", - сказав Пєсков.
За його словами, пишуть РИА Новости, глава російського уряду також привітав Тимошенко з днем народження. "Путін відзначив, що в Росії хочуть і далі розвивати співпрацю з українськими партнерами у всіх галузях", - сказав Пісків.
Раніше російський "Газпром" повідомляв, що обговорення контрактів на постачання газу з українським "Нафтогазом" відновиться лише після погашення останнім до 1 грудня "газової" заборгованості за вересень і частину жовтня.