МЗС про вигаданих диверсантів в Криму: методи окупанта не змінюються, репресії посилюються
Міністерство закордонних справ вимагає від Росії негайно допустити консулів до громадян України, яких звинувачують у нібито підготовці диверсії в Криму.
Про це речник МЗС України Мар’яна Беца повідомила в Твіттер.
«Методи окупанта не змінюються. Репресії посилюються. Вимагаємо від РФ надати негайний допуск консулів до українських громадян», - написала вона.
Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли здійсненню «терактів» в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.
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Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».
Як стверджують у російській спецслужбі, «одним із організаторів терактів, яким запобігли, є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого затримали».
Крім того, в Криму за нібито сприяння у підготовці терористичних актів було затримано Андрія Захтея, якому суд у Москві 5 грудня продовжив арешт до 7 березня.