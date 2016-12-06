МЗС про вигаданих диверсантів в Криму: методи окупанта не змінюються, репресії посилюються

Про це речник МЗС України Мар’яна Беца повідомила в Твіттер.

«Методи окупанта не змінюються. Репресії посилюються. Вимагаємо від РФ надати негайний допуск консулів до українських громадян», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли здійсненню «терактів» в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Як стверджують у російській спецслужбі, «одним із організаторів терактів, яким запобігли, є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого затримали».

Крім того, в Криму за нібито сприяння у підготовці терористичних актів було затримано Андрія Захтея, якому суд у Москві 5 грудня продовжив арешт до 7 березня.