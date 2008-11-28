Яценюк розказав, як вони з Азаровим гривню рятували

Екс-спікер ВР Арсеній Яценюк у прямому ефірі програми "Шустер Live" на телеканалі Україна розказав, як у 2004 році разом з регіоналом Миколою Азаровим врятував національну валюту.

На одкровення політика підбив ведучий Савік Шустер, заявивши, що про цей епізод спільної діяльності йому розказав особисто Азаров.

Яценюк не став відхрещуватися від факту спільної діяльності с представником суперницького табору, та повідав подробиці порятунку гривні: “Да, в 2004-м году. Мы в 2004-м году вместе с Николаем Яновичем… Там була парадоксальна ситуація. Фактично всі ситуацію 2004-го року знають. Тому був виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Азаров і виконуючий обов’язки голови Національного банку Яценюк. Усі урядові приміщення були заблоковані. Єдине, куди запускали, – це тільки в Національний банк. Був якийсь певний кредит довіри. А Микола Янович десь там сидів на Подолі. І ми починали день з того, що збиралися, домовлялися, куди які залишки коштів відправляємо, як стабілізуємо курс. І дуже важливо, як ми спасли валютно-фінансову і банківську систему” – розказав Яценюк.

Та на останок несподівано похвалив Азарова: “Уряд не помагав мені жити. От вони просто не пхалися в ту ситуацію, яка була виключною відповідальністю Національного банку...”