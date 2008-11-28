Тарасюк просить СБУ перевірити Компартію щодо державої зради

Голова Народного Руху України, народний депутат України Борис ТАРАСЮК направив депутатське звернення до в.о. голови Служби Безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА та генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням перевірити факти, оприлюднені засобами масової інформації, на предмет надання Комуністичною партією України допомоги представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НРУ.

У депутатському зверненні зазначається, що ряд засобів масової інформації оприлюднили заяви голови Комуністичної партії Російської Федерації Геннадія ЗЮГАНОВА щодо «тісної співпраці» КПРФ з Комуністичною партією України в організації антинатовських акцій в Україні. Зокрема, Г.ЗЮГАНОВ заявив, що російські і українські комуністи провели ряд акцій зі зриву спільних навчань українських військових із військовослужбовцями країн НАТО і при цьому регулярно «підтримують», «консультують» один одного, надають «необхідну допомогу».

«Г.ЗЮГАНОВ відверто заявляє про здійснення провокацій на території України з метою перешкоджання реалізації законодавчо визначеного зовнішньополітичного курсу України на членство в НАТО, що є яскравим свідченням брутального втручання представників державної влади Росії у внутрішні справи України за активного сприяння представників КПУ», - зауважив Б.ТАРАСЮК.

Він підкреслив, що подібні заяви підтверджують «неукраїнський слід» усіх провокацій, які відбуваються на Кримському півострові, і з огляду на це, є підстави вбачати в діях представників КПУ ознаки складу злочину, передбаченого статтею 111 Кримінального кодексу України – державної зради.

Також Б.ТАРАСЮК зауважив, що заяви Г.ЗЮГАНОВА про «необхідну допомогу», яка надається з боку КПРФ для КПУ можуть свідчити про фінансування діяльності КПУ з-за кордону, що заборонено українським законодавством.

«Подібні заяви представників державної влади іноземних держав вимагають відповідної реакції з боку правоохоронних органів України, спрямованої на попередження зовнішнього втручання у внутрішні справи України та припинення діяльності «п’ятої колони» в Україні, яка активно сприяє такому втручанню», - повідомив він.