США пояснюють, чому ПДЧ не буде ні для України, ні для Грузії

США пропонують відмовитися в принципі від надання Україні і Грузії Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО, заявив Посол США при Альянсі Курт ВОЛКЕР.

Глави МЗС 26 країн-членів НАТО на зустрічі 2-3 грудня в Брюсселі мають дати оцінку готовності України і Грузії до ПДЧ. У квітні 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті заявки Києва і Тбілісі на приєднання до ПДЧ в Альянсі не були задоволені, проте було заявлено, що обидві країни в майбутньому стануть членами НАТО.

За словами К.ВОЛКЕРА, "ПДЧ - це те, що сьогодні стало таким заполітизованим, що ми не можемо погодитися на його використання".

"Ми (США) запропонували відкласти цю дискусію між країнами, що виступають на підтримку ПДЧ, і тими, хто займає опозиційну позицію до ПДЧ, проігнорувати це, сфокусувавшись на просуванні вперед в плані реформ, які необхідні (Україні та Грузії)", - говориться в заяві посла США, що надійшла у п`ятницю до РІА Новости.

Якщо цього зроблено не буде, підкреслив посол, "тоді ми (члени Альянсу) опинимося в кризовій ситуації усередині НАТО, кожного разу, як зустрічатимемося".

"Я думаю, що це не потрібно НАТО, і я думаю також, що це створює потенційну кризу з Росією при кожному засіданні НАТО", - вказав К.ВОЛКЕР.

Він вважає необхідним "розрядити ситуацію, просто робити те, що необхідне сьогодні, допомагати цим країнам здійснювати реформи, залишаючись сфокусованими на тому, що вони з часом стануть членами НАТО, і це вже вирішено".

Разом з тим, К.ВОЛКЕР заявив, що "ми (члени НАТО) згодні з тим, що вони (Україна і Грузія) сьогодні не готові до членства в НАТО".

За словами посла, щодо внутрішніх реформ обидві країни мають ще багато чого зробити спільно з НАТО.

"Отже, перед нами довгий шлях", - вказав К.ВОЛКЕР.