З'їзд НСНУ розгляне дві резолюції: про свою роль і про кризу

Один з лідерів партії «Народний Союз Наша Україна» Роман ЗВАРИЧ переконаний, що сьогоднішній з’їзд НСНУ переобере лідером партії В’ячеслава КИРИЛЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам перед початком чергового етапу з‘їзду партії сьогодні у Києві.

За його словами, сьогодні на з‘їзді буде розглянуто питання обрання керівних органів партії. «Я глибоко переконаний, що знову буде обраний головою партії КИРИЛЕНКО», - сказав ЗВАРИЧ.

Він також зазначив, що вперше за історію діяльності українських партій голова партії «Народний Союз Наша Україна» В.КИРИЛЕНКО перед цим з’їздом підготував звіт про свою діяльність на посаді голови партії.

Р.ЗВАРИЧ також повідомив, що делегати з’їзду мають розглянути дві резолюції.

За його словами, перша з них стосується загальнополітичної ситуації в Україні і бачення ролі партії в українській політиці, а друга резолюція стосується шляхів виходу України з економічної кризи.

На питання журналістів, чи будуть делегати з’їзду розглядати ситуацію, яка склалась у Верховній Раді, і варіанти формування парламентської коаліції, Р.ЗВАРИЧ відповів, що вже неодноразово партія заявляла про неможливість утворення коаліції з Партією регіонів та комуністами.

Він додав, що, швидше за все, делегати з’їзду не будуть ухвалювати якихось рішень з цього приводу.