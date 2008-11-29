НУ-НС терміново розгляне питання про дисципліну

На найближчому засіданні фракції НУ-НС розглядатиметься питання про дисципліну у фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам народний депутат від НУ-НС Андрій ПАРУБІЙ.

А.ПАРУБІЙ зауважив, що оцінка дій депутатів, які ігнорують рішення фракції, має бути більш жорсткою.

Він наголосив, що партія “Народний Союз Наша Україна” робитиме все для того, щоб фракція була більш монолітною.

Водночас він зауважив, що жодних кадрових питань, у тому числі і питання кандидатури голови Верховної Ради сьогодні на з’їзді “Нашої України” не обговорювалося. Також з’їзд партії не ухвалював жодних рішень щодо входження чи невходження у коаліцію з БЮТ або Партією регіонів.

За словами А.ПАРУБІЯ, у ході з’їзду це питання піднімалось, зокрема, усі делегати говорили про те, що не можна співпрацювати з тими силами, в основі дій яких лежать не національні інтереси.

«І в даному випадку називався приклад 2 вересня, коли відбулась неформальна коаліція БЮТ і Партії регіонів, і була дана жорстко негативна оцінка подібним діям в парламенті», - сказав А.ПАРУБІЙ.