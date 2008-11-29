Міністерство культури шукає, куди звозити радянські пам'ятники

Міністерство культури і туризму України шукає місце для створення музею з умовною назвою „Парк соцарту”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр культури Василь ВОВКУН на прес-конференції у Севастополі.

„Ми почали шукати місце, і це питання ще не вичерпали. Знайти місце - чи це буде Київська область, чи Чернігівська область - і створити парк, який називався б „Парк соцарту” чи парк певного періоду мистецтва, де були б звезені пам’ятники, де були б картини, книги і так далі”, - зауважив міністр, коментуючи свій наказ про зняття усіх пам’ятників радянської доби із Реєстру памятників місцевого значення. Подібний підхід В.ВОВКУН назвав „більш європейським”.

Але, додав він, „усі пишуть в Інтернеті, що міністр дав вказівку знімати пам’ятники. Ні, вони тільки виведені з реєстру як пам’ятники, які, насправді, ніякого мистецького і культурного значення не мають. Бо є ще пам’ятники, які належать до національного реєстру, це пам’ятник Леніну на Бессарабці (у Києві), і ще кілька памятників, яких уже немає”.

За словами В.ВОВКУНА, „цей процес був невипадковим, тому що суспільство готувалося до відзначення 75-х роковин пам’яті жертв Голодомору, і був відповідний указ Президента України про те, щоб пам’ятники людям, які особливо мали відношення до створення штучного Голодомору, щоб були знесені”.