Балога: ми всі розуміємо, що ПДЧ в грудні Україна не отримає

Голова Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА впевнений, що цього року Україна не отримає схвального рішення щодо свого приєднання до ПДЧ в НАТО.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу ICTV в неділю.

«Я вважаю, що це питання знято з порядку денного і ми всі розуміємо, що приєднання до ПДЧ України не буде», - сказав В.БАЛОГА.

Він пояснив це тим, що з цього питання немає консенсусу головних гравців цієї організації. В той же час, на думку В.БАЛОГИ, негативний результат не тільки у відсутності консенсусу ряду країн. «Відповідь лежить не в цих країнах, відповідь лежить не в цій військовій і політичній організації, відповідь в нас самих», - сказав він.

В.БАЛОГА наголосив, що приєднання України до ПДЧ є тим питанням, яке роз’єднує суспільство. При цьому керівник Секретаріату Президента зауважив, що Україна має «вірити в те, не покладаючи рук, що найближчим часом питання приєднання до НАТО буде вирішено позитивно».