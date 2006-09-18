Соціалісти обстоюють єдиного кандидата від СПУ, КПУ, БЮТ і Нашої України

Соціалістична партія, Компартія, БЮТ і «Наша Україна» можуть висунути єдину кандидатуру на посаду міського голови Кіровограда, повторні вибори якого відбудуться 26 листопада 2006 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив народний депутат України, перший секретар Кіровоградського обкому СПУ Микола САДОВИЙ.

За його словами, такий варіант є цілком реальним, вже ведуться переговори з представниками згаданих партій.

«Я є прихильником такої кандидатури. Це повинна бути людина із незаплямованою репутацією, яка не представлятиме інтереси певних фінансових кланів», - зауважив М.САДОВИЙ.

Він також повідомив, що мав розмову з народним депутатом від Партії регіонів, головою Кіровоградської обласної організації партії Степаном ЦАПЮКОМ.

«Він ще не готовий назвати кандидатуру, але я зрозумів, що ця особа представлятиме групу Ігоря ШАРОВА (ім’я народного депутат минулого скликання пов’язане з фальсифікацією виборів Президента України 2004 року у ТВО №100 - УНІАН). Тому соціалісти не зможуть її підтримати», зазначив М.САДОВИЙ.

Він зазначив, що у випадку непогодження спільної кандидатури, соціалісти готові представити свою.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня 2006 року Верховна Рада пакетним голосуванням прийняла законопроект про вибори міських голів Кіровоград, Полтави та Чернігова. Вибори відбудуться 26 листопада.

Попередній міський голова Кіровограда, керівник обласного виборчого штабу БЮТ Валерій КАЛЬЧЕНКО склав свої повноваження, надавши перевагу роботі у парламенті. Він пройшов до нового складу Верховної Ради України, балотуючись під №28 у виборчому списку Блоку Юлії ТИМОШЕНКО.