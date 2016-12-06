Адвокат заперечує наявність російського громадянства у Януковича

Він підкреслив, що Янукович під час допиту в режимі відеоконференції демонстрував паспорт громадянина України, пише Апостроф.

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Адвокат зазначив, що він Генеральній прокуратурі України показував офіційну відповідь від міграційної служби РФ про те, що громадянину України Віктору Януковичу надано тимчасовий притулок, який, як сказав Сердюк, в Росії дається тільки громадянам іншої країни.

Нагадаємо, в ході відеодопиту Янукович відмовився називати точне місце проживання в Росії.

Адвокат екс-президента заявив, що з метою забезпечення безпеки "просять не афішувати ці дані, але вони надавалися суду".

Він уточнив, що Янукович зареєстрований у місті Ростов-на-Дону.