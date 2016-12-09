ГПУ отримала офіційне повідомлення щодо статусу Януковича у Росії

Генпрокуратура отримала офіційне повідомлення про статус екс-президента Віктора Януковича у РФ. Відповідний документ направив до ГПУ разом із заявою про відмову прийняти підозру у державній зраді адвокат Януковича Віталій Сердюк, пише «РБК-Україна».

Зокрема, у документі зазначається, що Янукович отримав посвідку про надання тимчасового притулку на території Російської Федерації, яке було видане йому 26 листопада 2015 року УФМС Росії по Ростовській області. При цьому зазначається, що посвідку Януковичу видали лише на рік.

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Однак, пізніше термін дії був продовжений ще на рік - до листопада 2017 року.

"Свідоцтво про надання тимчасового притулку є документом, що посвідчує особу його власника та підтверджує законність перебування цієї особи на території Російської Федерації, - сказано в документі. - Особу, яка одержала притулок, не може бути повернуто проти її волі на територію держави своєї громадянської належності (свого колишнього звичайного місця проживання)", - йдеться у свідотстві.

Нагадаємо, сьогодні захист Януковича не прийняв підозру у держзраді, яку йому оголосив генпрокурор.

Адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк вважає підозру у державній зраді неоголошеною і назвав свої аргументи. Відповідну заяву він передав до ГПУ.

В поданому документі, який складено на ім'я Юрія Луценка, йдеться про повернення оголошеної підозри і аргументовано, чому її слід вважати неоголошеною.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва зачитав екс-президенту Януковичу повідомлення про підозру.

"Повідомляю, що ви, Янукович Віктор Федорович, підозрюєтесь у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади Російської Федерації, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та ведення агресивної війни, тобто злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Кримінального кодексу України", - заявив тоді Луценко.