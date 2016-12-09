"Я нічого не вкрав": Азаров прокоментував знайдені поліцією київські "скарби"

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, назвавши все це "провокацією".

"Я не вважаю себе винним і не збираюся ні перед ким виправдовуватися. Я ні в кого нічого не вкрав. Жоден суд не визнав мене винним у вчиненні будь-яких злочинів", - заявив прем'єр-утікач.

Також він не розуміє, на підставі якого закону вилучали речі.

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"Так, на підставі якого права і закону з квартири, яка мені не належить, вилучаються речі, можливо, мої, а можливо, не мої? Немає жодної причини, з якої я б став відмовлятися від особистих речей, які належать мені по праву, і я буду через суди домагатися їхнього повернення, але зараз після перегляду фотографій я не зможу підтвердити або спростувати приналежність всіх тих речей, які були показані", - написав Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня київські поліцейські у Дарницькому районі виявили квартиру з речами колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова.