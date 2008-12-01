У Ющенка наполягають, що він отримав «символічну» посаду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО залишається рівновіддаленим від усіх політичних сил, незважаючи на визнання його головою партії «Народний Союз Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА на брифінгу для преси.

Вона звернула увагу, що на з’їзді НСНУ 29 листопада було прийнято рішення про визнання В.ЮЩЕНКА політичним лідером цієї партії.

«Президент розцінює це головування як символічне, адже глава держави є гарантом прав усіх громадян України і надалі залишається рівновіддаленим від усіх політичних сил», - підкреслила І.ВАННИКОВА.

Вона також повідомила, що сьогодні у ході зустрічі Президента з фракцією “Наша Україна – Народна самооборона”, її головним результатом стало висунення кандидатури народного депутата Івана ПЛЮЩА на посаду голови парламенту.

При цьому І.ВАННИКОВА повідомила, що розглядались дві кандидатури - І.ПЛЮЩА та лідера фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслава КИРИЛЕНКА.

Прес-секретар зазначила, що в ході зустрічі Президент закликав фракцію продемонструвати єдину консолідовану позицію щодо кандидатури спікера. «Кандидат має отримати монолітну підтримку від нашої фракції і знайти спільну мову з іншими політичними силами, представленими у парламенті», - процитувала слова Президента І.ВАННИКОВА.

За її словами, В.ЮЩЕНКО також зазначив, що мінімально, що мала зробити фракція у грудні, це обрати голову Верховної Ради, який буде у змозі проводити діалог з усіма політичними силами, ухвалити держбюджет на 2009 рік, а також ухвалити додаткові закони до антикризового пакету.