Третьяков: депутати НУ-НС щодо Плюща ще визначаються

«Не шукайте ніяких підводних каменів в тому, що частина фракції НУ-НС утрималася при голосуванні про висунення Івана Степановича Плюща на посаду голови Верховної Ради. Нічого осудливого в таких діях не бачу, оскільки рішення фракції НУ-НС завжди ухвалювалися демократично, а кожен народний депутат мав право висловлювати свою позицію», - заявив в коментарі журналістам Олександр Третьяков (фракція НУ-НС), передає прес-служба народного депутата.

За його словами, «авторитет Плюща у фракції ніким і ніколи не оспорювався, навпаки ми дуже цінуємо досвід. Але оскільки питання про підтримку Івана Степановича виникло спонтанно на засіданні фракції, у багатьох членів фракції було закономірне бажання провести додаткові консультації з кандидатом на посаду спікера, подивитися, як кажуть «очі в очі», і вислухати його бачення подальшого розвитку ситуації в парламенті і країні».

Як повідомлялося раніше, сьогодні фракція НУ-НС ухвалила рішення про висунення кандидатом на посаду спікера Івана Плюща.

Главред